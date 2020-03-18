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Ученые выяснили, что африканские летучие мыши заражены "сибирским" клещом

Африканские летучие мыши оказались заражены гамазовым клещом Spinturnix kolenatii, распространенном в Сибири. Результаты нового исследования, проведенного сотрудниками Биологического института ТГУ вместе с коллегами из США, опубликованы в издании International Journal of Acarology.
Ученые выяснили, что африканские летучие мыши заражены "сибирским" клещом

Ученые провели сбор африканских летучих мышей на севере Намибии. На них выявились клещи, часто находимые в Евразии, но являющиеся новыми для Африки. Известно, что вид Spinturnix kolenatii раньше не обитал на этом континенте, поэтому ученые предположили, что заселение произошло в то время, когда пораженные этим клещом животные проникали через Гибралтарский пролив. Он также часто встречается в Сибири, поскольку основными переносчиками являются летучие мыши Eptesicus. Медики отметили, что клещи провоцируют такие патогены, как Bartonella, Rickettsia и Anaplasma.

Эксперты продолжают исследование территории обитания летучих мышей и паразитов, которых они переносят, чтобы разобраться в том, какие инфекции еще могут угрожать человечеству. До сих пор многие африканские регионы не изучены, как и фауна на территории Азии и Южной Америки.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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