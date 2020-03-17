Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко отекла и покрылась синяками после бьюти-процедуры





Оксана Сташенко пока не пользуется пластической хирургией, поскольку ей посоветовали альтернативный способ сохранения в тонусе кожи лица. Актриса прибегла к безоперационному лифтингу – ультраформеру, про который узнала от знакомого доктора. Звезда сериала «Возвращение Мухтара» поделилась, что во время процедуры доктор специальным аппаратом проводил по нижней части лица, скулах и шее. При этом было ощущение, будто дергают зубные нервы. Длительность сеанса составила около часа.Актриса призналась, что после процедуры у нее возникли два синяка и отек, из-за которого в течение недели было сложно разговаривать и принимать пищу. Через месяц после лифтинга все следы исчезли, а результат очень порадовал актрису. Сташенко отмечает, что ее помолодевший вид оценили коллеги, которые восхищаются ее красивой шеей и подбородком.В то же время Оксана Сташенко рассказала, что однажды в будущем она все-таки вынуждена будет воспользоваться возможностями пластической хирургии.