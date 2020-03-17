АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко отекла и покрылась синяками после бьюти-процедуры

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» 53-летняя Оксана Сташенко сделала бьюти-процедуру. Метод оказался очень эффективным, несмотря на синяки, отечность и болезненность.
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко отекла и покрылась синяками после бьюти-процедуры

Оксана Сташенко пока не пользуется пластической хирургией, поскольку ей посоветовали альтернативный способ сохранения в тонусе кожи лица. Актриса прибегла к безоперационному лифтингу – ультраформеру, про который узнала от знакомого доктора. Звезда сериала «Возвращение Мухтара» поделилась, что во время процедуры доктор специальным аппаратом проводил по нижней части лица, скулах и шее. При этом было ощущение, будто дергают зубные нервы. Длительность сеанса составила около часа.

Актриса призналась, что после процедуры у нее возникли два синяка и отек, из-за которого в течение недели было сложно разговаривать и принимать пищу. Через месяц после лифтинга все следы исчезли, а результат очень порадовал актрису. Сташенко отмечает, что ее помолодевший вид оценили коллеги, которые восхищаются ее красивой шеей и подбородком.

В то же время Оксана Сташенко рассказала, что однажды в будущем она все-таки вынуждена будет воспользоваться возможностями пластической хирургии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко отекла и покрылась синяками после…
В России продали очередной экземпляр кабриолета…
«Очень неприятные новости»: Кристина Орбакайте в ближайшие месяцы не появится на…
У звезды "Дома-2" Анастасии Киушкиной подтвердился…
Эксперты назвали пять вещей, о которых люди забывают во время генеральной…
Беременную Ольгу Рапунцель отправили на Сейшелы против ее…
В российском прокате представили новый автодом Sun-Living…
Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего…
«Популярна гречка»: Россиянка рассказала о вкусовых предпочтениях французов во время…
Стало известно, как защититься от коронавируса в…
«Так и будет»: Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова заговорила об участии матери в новом сериале в…
Эксперты рассказали о правилах выбора антисептика для…
Актриса Рэйчел Мэттьюз заразилась…
Майк Тайсон нокаутировал мусорщика из-за любви к…
Врач Георгий Викулов: ОРВИ и обычный грипп гораздо опаснее…
Александр Олешко провел концерт с детьми, не побоявшись ситуации с…
В Сети рассказали, как механики шиномонтажа обманывают…
Брэда Питта снова заметили на свидании с актрисой Алией…
Genesis GV80 станет первым кроссовером с 3D-дисплеем…
Женатому Сергею Жигунову приписывают роман с похожей на Анастасию Заворотнюк журналисткой Викторией…
Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции…
Актер Максим Лагашкин о сериале «Шторм»: «Одно сплошное…
Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер прогнозирует еще два года борьбы с…
Панайотов о «Евровидении»: «Может быть, меня бог отвел в связи с этим…
Биохимик Михаил Щепинов рассказал о простых правилах, помогающих человеку стать…
«Галина Сергеевна уже не та»: Лиза Арзамасова празднует…
Пермские ученые изобрели установку для уборки снега с…
Александр Малинин отменил концерты по России из-за…
Просмотреть все новости