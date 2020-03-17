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Руководитель “Единой России” Сергей Неверов презентовал фильм, посвященный Валентине Терешковой

Руководитель фракции “Единая Россия” Сергей Неверов презентовал фильм, посвященный Валентине Терешковой. Кинолента была показана на пленарном заседании в нижней палате парламента.
Руководитель “Единой России” Сергей Неверов презентовал фильм, посвященный Валентине Терешковой

Неверов считает Валентину Терешкову главным символом эпохи и достижений в сфере космонавтики. Кинолента раскрывает подробности ее полета в космос, а также общественно-политической деятельности. В частности, фильм содержит архивные кадры о миссии, а также о работе в нижней палате парламента. Политик отметил, что страна всегда будет гордиться первой в мире женщиной-космонавтом. Также он выразил благодарность коллегам, которые вступились за Терешкову, которая столкнулась с нападками общественности из-за внесения поправок в Конституцию.

Как известно, Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки и получила поддержку Владимира Путина, а также одобрение Конституционного суда.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00

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