«Очень неприятные новости»: Кристина Орбакайте в ближайшие месяцы не появится на сцене

В новом видео дочь Пугачевой рассказала, что ее концерты и спектакли отменили. Тем не менее Орбакайте очень надеется увидеть своих фанатов в театре «Современник», а также в городах, где запланированы шоу и постановки с ее участием. Знаменитость пообещала аудитории сообщить о новых датах, когда она сможет выйти на сцену. Кроме этого, артистка пожелала всем фолловерам здоровья и терпения. В комментариях интернет-пользователи поддержали кумира и выразили понимание, что сейчас личная безопасность важнее всего. Как отметили другие подписчики, звезда эстрады прекрасно выглядит и очень похожа на Примадонну.Недавно Орбакайте вернулась из США, но была вынуждена продлить свой отпуск из-за травмы ноги. По приезду в столицу исполнительница вернулась к гастролям. Поклонники ждали постановок и концертов певицы, но из-за коронавируса в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек.