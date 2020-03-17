Эксперты назвали пять вещей, о которых люди забывают во время генеральной уборки





Первым делом обратить внимание нужно на губку для мытья посуды. Доказано, что на данном предмете "живёт" больше микробов, чем на сиденье унитаза, а потому менять его целесообразно минимум раз неделю. Вредные бактерии скапливаются также на раковинах, разделочных досках, столах и в холодильниках, из-за чего важно регулярно проводить дезинфекцию. Чистить мешок пылесоса необходимо после нескольких раз использования, так как в нём могут находиться мусор, остатки еды, пыль. Эксперты рекомендуют менять мешки раз в пару месяцев.Если речь идёт о генеральной уборке, нужно очистить все поверхности в жилище от пыли и бактерий. Это особенно актуально в период пандемии. Будет лучше не просто протереть мебель, а продезинфицировать предметы с помощью специальных средств. Кроме того, целесообразно уделять больше времени уходу за полотенцами, поскольку если в квартире влажность воздуха повышена, они становятся рассадником микробов. Именно поэтому эти вещи необходимо часто стирать, а после утюжить, уменьшив таким образом риск попадания бактерий на кожный покров.Люди могут забывать о мытье ключей и ручек, установленных на входных и межкомнатных дверях. Данные предметы важно дезинфицировать, особенно, если в дом часто заходят гости. Также нужно поступать и со смесителями, пультами дистанционного управления, компьютерной гарнитурой, унитазом. В этом деле стоит прибегнуть к дезинфицирующим средствам либо спирту.