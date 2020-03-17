«Так и будет»: Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова заговорила об участии матери в новом сериале в будущем

Бизнес-леди уверена в том, что ее звездная родительница, борющаяся с онкологическим заболеванием, обязательно поправится. Дочь Заворотнюк отреагировала на пожелание одного из поклонников, который мечтает увидеть кумира в новом сериале или на телевидении в целом. Он также пожелал артистке здоровья. Как сказала Анна Стрюкова, «так и будет». В последнее время наследница знаменитости часто проявляет активность в своем блоге, размещая по несколько публикаций в день, где рассказывает о жизни. Последний пост был посвящен творчеству, так как на девушку большое впечатление произвела выставка «Золото модерна». Она также призналась, что любит рисовать, поэтому поделилась с фолловерами несколькими картинами.На данный момент Анастасия Заворотнюк находится в больнице, где проходит лечение от серьезного недуга. Близкие не комментируют данную ситуацию, поэтому общественность до сих пор не знает, где именно находится звезда «Моей прекрасной няни».