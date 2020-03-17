«Популярна гречка»: Россиянка рассказала о вкусовых предпочтениях французов во время карантина





Ввиду недавнего заявления ВОЗ о пандемии во всем мире, многие страны Европы и США вынуждено закрыли международное сообщение и ввели внутри своих государств режим жесткого карантина и соответствующие ограничительные меры. По словам россиянки, во Франции не работают кафе и рестораны, а тем, кто гуляет по улице, представители правопорядка выписывают административные штрафы в размере 135 евро., - отметила Татьяна.Она сообщила, что жители Лазурного берега и Ниццы «сметают все продукты» с полок супермаркетов. Прежде всего, разбирают туалетную бумагу, мыло и другие гигиенические принадлежности. Еще больше очередь стоит за гречкой, консервами и тушенкой. Для Татьяна было удивительно, что на родине кордон-блю, пуатье и крем-брюле французы едят обычную кашу, заправленную мясной подливой из банки.Согласно рассказу «из первых уст», граждане богатых регионов более придирчивы к вопросам питания и к мерам предосторожности., - сообщила Татьяна.