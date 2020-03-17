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«Популярна гречка»: Россиянка рассказала о вкусовых предпочтениях французов во время карантина

Россиянка Татьяна, переехавшая во Францию, рассказала о вкусовых предпочтениях французов во время объявленного карантина из-за пандемии коронавируса. По словам иммигрантки, гречка пользуется популярностью не только на ее родине, но и на Лазурном берегу.
«Популярна гречка»: Россиянка рассказала о вкусовых предпочтениях французов во время карантина

Ввиду недавнего заявления ВОЗ о пандемии во всем мире, многие страны Европы и США вынуждено закрыли международное сообщение и ввели внутри своих государств режим жесткого карантина и соответствующие ограничительные меры. По словам россиянки, во Франции не работают кафе и рестораны, а тем, кто гуляет по улице, представители правопорядка выписывают административные штрафы в размере 135 евро. «Но как только время обеда, у французов всегда так: война войной, а обед по распорядку», - отметила Татьяна.

Она сообщила, что жители Лазурного берега и Ниццы «сметают все продукты» с полок супермаркетов. Прежде всего, разбирают туалетную бумагу, мыло и другие гигиенические принадлежности. Еще больше очередь стоит за гречкой, консервами и тушенкой. Для Татьяна было удивительно, что на родине кордон-блю, пуатье и крем-брюле французы едят обычную кашу, заправленную мясной подливой из банки.

Согласно рассказу «из первых уст», граждане богатых регионов более придирчивы к вопросам питания и к мерам предосторожности. «Даже плакаты в госпитале «Держись друг» висят в метре друг от друга», - сообщила Татьяна.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:24

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