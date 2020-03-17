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Актриса Рэйчел Мэттьюз заразилась коронавирусом

Американская актриса Рэйчел Мэттьюз на своей странице в социальной сети Instagram в Stories поделилась, что заразилась коронавирусом. Звезда картины «Счастливого дня смерти» сейчас находится под наблюдением медиков.
Актриса Рэйчел Мэттьюз заразилась коронавирусом

Рэйчел Мэттьюз поделилась, что сделанный ею тест на коронавирус показал положительный результат. В своих Stories актриса проинформировала поклонников о симптомах болезни. Все началось с першения в горле и головной боли, позже появился сухой кашель, поднялась температура, возникла острая боль в теле и легких, потом добавилась одышка. Через пять дней после указанных симптомов актриса уже потеряла аппетит и ощущала огромную усталость.

Сейчас ее самочувствие значительно улучшилось, однако медики продолжают наблюдение. Актриса пообещала, что будет делиться информацией о состоянии своего здоровья и надеется, что она окажется полезной для пользователей. Звезда призналась, что провериться на наличие коронавируса она решила после нахождения вместе с человеком, у которого подтвердилось инфицирование вирусом.

Рэйчел Мэттьюз призвала поклонников не бояться самоизоляции, чаще отдыхать и употреблять большое количество жидкости.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:05

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