Актриса Рэйчел Мэттьюз заразилась коронавирусом





Рэйчел Мэттьюз поделилась, что сделанный ею тест на коронавирус показал положительный результат. В своих Stories актриса проинформировала поклонников о симптомах болезни. Все началось с першения в горле и головной боли, позже появился сухой кашель, поднялась температура, возникла острая боль в теле и легких, потом добавилась одышка. Через пять дней после указанных симптомов актриса уже потеряла аппетит и ощущала огромную усталость.Сейчас ее самочувствие значительно улучшилось, однако медики продолжают наблюдение. Актриса пообещала, что будет делиться информацией о состоянии своего здоровья и надеется, что она окажется полезной для пользователей. Звезда призналась, что провериться на наличие коронавируса она решила после нахождения вместе с человеком, у которого подтвердилось инфицирование вирусом.Рэйчел Мэттьюз призвала поклонников не бояться самоизоляции, чаще отдыхать и употреблять большое количество жидкости.