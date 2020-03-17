Александр Олешко провел концерт с детьми, не побоявшись ситуации с коронавирусом

Артист рассказал подписчикам в Instagram о том, что выполнил обещание и дал сольное шоу в здании, где недавно закончились ремонтные работы. Как отметил Александр Олешко, из-за болезни ситуация оказалась сложной, так как в день торжества все приглашенные звезды отказались выступать. Тем не менее 2-часовой вечер все равно состоялся. Зал был почти полный, а творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско», согласовавшись с родителями детей, принял участие в празднике, несмотря на ситуацию с коронавирусом.Олешко был очень рад тому, что 80 участников поддержали его на мероприятии и помогли сделать его незабываемым. В конце публикации актер выразил благодарность людям, которые помогли организовать концерт и в такое непростое время вели себя как профессионалы.