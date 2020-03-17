«Ловкость рук и водный пульверизатор»: Американец изобрел устройство для отпугивания автомобильных воров





Согласно официальным статистическим данным США, в 2020 году значительно участились случаи краж из автомобилей, припаркованных возле жилых домов и супермаркетов. По словам пресс-службы органов правопорядка, чаще всего в данном виде преступности промышляют эмигранты из Доминиканской Республики, Кубы и других стран Карибского бассейна. Злоумышленники буквально готовы своровать все что угодно, начиная от пакетов с продуктами, заканчивая медиа и аудиотехникой в салоне машины.По словам американских жителей, каждый переживает за свое имущество и что хуже всего, не знает, как защититься от воров. Все же нашелся один изобретательный гражданин, придумавший оригинальный метод отпугивания преступников. Он установил на кузов своего пикапа садовую установку для полива, состоящую из обычного бака с водой и пульверизатора с сильным давлением. Чтобы устройство вовремя реагировало на злоумышленника, мужчина синхронизировал управление с сенсорными датчиками движения.Как видно на опубликованном видео, новинка эффективно сработала и напуганный вор быстро удалился от защищенного авто.