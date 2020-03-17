Эксперты рассказали о правилах выбора антисептика для рук





Бороться с вирусами можно с помощью спиртосодержащих средств. Подобные антисептики являются самыми эффективными и не вредят коже. Единственный минус – многократное использование способно стать причиной сухости, однако это легко исправляется благодаря увлажняющему крему. Обратить внимание нужно и на название товара – в нём должно быть слово "антибактериальный" или "антисептический". Первый отличается недорогой стоимостью, однако уступает второму по числу уничтожаемых патогенов. Средства, содержащие спирт, имеют резкий запах, который быстро исчезает с рук, тем не менее детям нужно использовать дезинфекторы на водной основе.В случае необходимости нужно выдавить немного антисептика и распределить его по рукам, обрабатывая их по меньшей мере полминуты. При этом важно уделить внимание ногтям. Дождавшись высыхания средства, можно прибегнуть к увлажняющему крему. Необходимо учитывать, что лучше всего в борьбе с микробами помогает мытьё рук с мылом. Проделывать эту процедуру стоит после посещения общественных мест, туалетов, транспорта и перед приёмом пищи.