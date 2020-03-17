Врач Георгий Викулов: ОРВИ и обычный грипп гораздо опаснее коронавируса





Как отметил директор информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, 2 вышеуказанных недуга представляют более серьезную опасность для жителей России, чем коронавирус. Медики выяснили, что грипп и ОРВИ распространены в некоторых районах страны, однако страх перед неизвестным волнует людей больше всего. По словам Викулова, на борьбу с COVID-19 отправлены все ресурсы, а растущая паника лишь усугубит ситуацию. В связи с этим врач посоветовал гражданам не поддаваться своим эмоциям.Ранее специалисты назвали причину стремительного распространения коронавируса по миру. В Китае на первых порах болезнь быстро поразила сотни жителей, так как у многих из них наблюдались слабо выраженные признаки.