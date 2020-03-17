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Врач Георгий Викулов: ОРВИ и обычный грипп гораздо опаснее коронавируса

В связи с быстрым распространением коронавируса многие россияне находятся в панике и боятся его подхватить. Однако врач Георгий Викулов заявил, что обычный грипп и ОРВИ гораздо опаснее китайской инфекции.
Врач Георгий Викулов: ОРВИ и обычный грипп гораздо опаснее коронавируса

Как отметил директор информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, 2 вышеуказанных недуга представляют более серьезную опасность для жителей России, чем коронавирус. Медики выяснили, что грипп и ОРВИ распространены в некоторых районах страны, однако страх перед неизвестным волнует людей больше всего. По словам Викулова, на борьбу с COVID-19 отправлены все ресурсы, а растущая паника лишь усугубит ситуацию. В связи с этим врач посоветовал гражданам не поддаваться своим эмоциям.

Ранее специалисты назвали причину стремительного распространения коронавируса по миру. В Китае на первых порах болезнь быстро поразила сотни жителей, так как у многих из них наблюдались слабо выраженные признаки.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:54

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