Брэда Питта снова заметили на свидании с актрисой Алией Шокат
Репортеры приписывают Брэду Питту новые отношения. Недавно он был замечен на свидании с 30-летней актрисой Алией Шокат.
Брэд Питт заявляет, что после расставания с Анджелиной Джоли не имел романтических отношений ни с одной женщиной. В то же время ему приписывают романы с коллегами. По слухам, известным ранее, он воссоединился со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Однако в последнее время появилась информация, что избранницей 56-летнего актера стала актриса Алия Шокат. Их вместе уже не раз видели на публике. Спутники вели себя как возлюбленные. Не так давно в Лос-Анджелесе романтическая пара была замечена на очередной встрече. По информации репортеров, Брэд Питт с Алией Шокат покупали бургеры в простой закусочной. Кроме того, они выбрали обычный стиль одежды, в которой заметить и узнать звезд было очень непросто.
Как сообщалось прежде, актера ранее видели вместе с таинственной незнакомкой на концерте Thundercat в Wiltern Theatre в Лос-Анджелесе. Они оживленно беседовали, наслаждаясь музыкой.
Брэд Питт заявляет, что после расставания с Анджелиной Джоли не имел романтических отношений ни с одной женщиной. В то же время ему приписывают романы с коллегами. По слухам, известным ранее, он воссоединился со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Однако в последнее время появилась информация, что избранницей 56-летнего актера стала актриса Алия Шокат. Их вместе уже не раз видели на публике. Спутники вели себя как возлюбленные. Не так давно в Лос-Анджелесе романтическая пара была замечена на очередной встрече. По информации репортеров, Брэд Питт с Алией Шокат покупали бургеры в простой закусочной. Кроме того, они выбрали обычный стиль одежды, в которой заметить и узнать звезд было очень непросто.
Как сообщалось прежде, актера ранее видели вместе с таинственной незнакомкой на концерте Thundercat в Wiltern Theatre в Лос-Анджелесе. Они оживленно беседовали, наслаждаясь музыкой.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:38