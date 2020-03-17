Женатому Сергею Жигунову приписывают роман с похожей на Анастасию Заворотнюк журналисткой Викторией Ворожбит





Сотрудничество продюсера и журналистки продолжается в течение двух лет, а его друзья рассказывают, что она уже живет в Москве, но раньше вела трудовую деятельность в Приморье, где являлась публичной персоной. В частности, девушка была ответственной за связи с прессой в крупных компаниях, а также участвовала в предвыборной программе местного губернатора. Журналистка взаимодействовала в рамках профессии с Анатолием Чубайсом, а ее бывшим мужем является Виктор Суханов. Пользователей Сети удивляет, насколько она похожа на бывшую избранницу Сергея Жигунова, а некоторые предполагают, что представитель СМИ нарочно копирует прическу и макияж актрисы, чтобы расположить к себе звезду.В социальных сетях Виктория Ворожбит сообщает о своем замужнем статусе, при этом на Сахалине в некоторых кругах говорят о ее “нежной” дружбе с Жигуновым. Как известно, после двухлетних отношений с Заворотнюк актер решил сойтись с Верой Новиковой.