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Женатому Сергею Жигунову приписывают роман с похожей на Анастасию Заворотнюк журналисткой Викторией Ворожбит

В Сети состоящему в официальном браке Сергею Жигунову приписывают романтическую связь с отечественной журналисткой Викторией Ворожбит, имеющей внешнее сходство с Анастасией Заворотнюк. В окружении актера выражают уверенность, что он уже давно перевел эти отношения на новый уровень.

Сотрудничество продюсера и журналистки продолжается в течение двух лет, а его друзья рассказывают, что она уже живет в Москве, но раньше вела трудовую деятельность в Приморье, где являлась публичной персоной. В частности, девушка была ответственной за связи с прессой в крупных компаниях, а также участвовала в предвыборной программе местного губернатора. Журналистка взаимодействовала в рамках профессии с Анатолием Чубайсом, а ее бывшим мужем является Виктор Суханов. Пользователей Сети удивляет, насколько она похожа на бывшую избранницу Сергея Жигунова, а некоторые предполагают, что представитель СМИ нарочно копирует прическу и макияж актрисы, чтобы расположить к себе звезду.

В социальных сетях Виктория Ворожбит сообщает о своем замужнем статусе, при этом на Сахалине в некоторых кругах говорят о ее “нежной” дружбе с Жигуновым. Как известно, после двухлетних отношений с Заворотнюк актер решил сойтись с Верой Новиковой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:24

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