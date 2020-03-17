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В Сети рассказали, как механики шиномонтажа обманывают водителей

С окончанием холодного периода многие автолюбители обращаются за помощью к механикам для замены зимней резины. В Сети рассказали, как работники шиномонтажа обманывают неопытных водителей.

Наступление весны несет с собой активизацию нечистых на руку дельцов в автосервисах, которые хотят обмануть наивных автолюбителей, пытаясь навязать им бесполезные услуги или вообще не выполняя никаких работ. Неопытный владельцев зачастую увлекают накачкой шин азотом. Якобы подобная процедура выполняется со спортивными машинами, тем самым повышая производительность. Хотя такая операция действительно проводится, её делают исключительно в целях пожарной безопасности.

Другой уловкой является "псевдобалансировка" колес. На специально подготовленном стенде клиенту продемонстрируют, в каком "ужасном" состоянии находятся колесные диски. Через определенное время специалисты потребуют оплату, ничего при этом не сделав. Особенно часто жертвами недобросовестных механиков становятся женщины. Тарифы для автоледи иногда увеличиваются в два раза, поэтому лучше посещать сервисы, проверенные друзьями и знакомыми.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:44

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