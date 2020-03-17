Панайотов о «Евровидении»: «Может быть, меня бог отвел в связи с этим коронавирусом»

35-летний автор-исполнитель родом из украинского города Запорожье под руководством музыканта и продюсера Григория Лепса готовился к отбору для представления России на международном конкурсе «Евровидение-2020». Но как утверждает сам певец, никто не знал, какой коллектив в итоге отправят в Нидерланды., - отметил Александр Панайотов. По словам звезды, разговоры, будто он проклинает группу Little Big, всего лишь шутки в программе «Вечерний Ургант», и ничего общего с реальностью не имеют.Популярный певец убежден, что все что происходит – только к лучшему, и он обязательно выступит в свое время. Также Александр Панайотов не исключает божьего руководства, в особенности на фоне пандемии коронавируса., - подытожил шоумен. Он даже заранее знал, чем закончится отбор, так как обращался к ясновидящей.Как известно, на данный момент в Нидерландах зафиксировано 1413 случаев заражения и 20 летальных исходов, однако международный музыкальный конкурс все еще не отменили.