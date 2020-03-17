Майк Тайсон нокаутировал мусорщика из-за любви к голубю

53-летний боксер-тяжеловес Майк Тайсон поделился с поклонниками несколько странной историей из детства. Как оказалось, будущий спортсмен с юных лет очень любил животных и относился к ним куда трепетнее, чем к людям.В детстве домашним любимцем Тайсона был голубь по кличке Джулиус. Будущая звезда спорта был очень привязан к питомцу, и когда тот умер, с трудом справлялся с потерей. «Железный Майк» вспомнил, как однажды поставил клетку с мертвой птицей на веранду, а сам на какое-то время отошел. Вернувшись, 10-летний Тайсон увидел, как уборщик выбрасывает его любимца в мусорный бак и не смог совладать с эмоциями.Даже будучи маленьким мальчиком будущий боксер уже обладал достаточно тяжелой рукой и поэтому ударив мусорщика, отправил того в нокаут. Как признался «самый крутой человек на планете», в детстве он просто обожал голубей, так как те были его единственными друзьями. Тайсон отметил, что был «толстым и уродливым» ребенком, и поэтому сверстники его дразнили и оскорбляли. Птицы тогда стали единственной отдушиной для спортсмена.