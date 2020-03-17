Genesis GV80 станет первым кроссовером с 3D-дисплеем Continental





Компания Continental представила на рынке серийный дисплей с автостереоскопической 3D-технологией для линейки HMC Genesis GV80. Приборная панель теперь отображает трехмерные шкалы, указатели и объекты, а также предупреждение о стоп-сигнале в зоне прямой видимости водителя. При этом для эксплуатации не нужно специальных очков. Девайс использует параллаксные барьеры, которые делят изображение для зрителя.Чтобы водители не уделяли слишком много внимания 3D-экрану, встроенная камера будет предупреждать владельца автомобиля об отвлекающих факторах и уровне усталости. Приборная панель Continental сосредоточена на том, чтобы не перегружать автомобилиста информацией, предоставляемой передовыми системами помощи, обычными дисплеями, услугами связи и информационно-развлекательными приложениями. В настоящее время инженеры работают над новым поколением гаджета, которое позволит перенастроить макет содержимого на нескольких экранах.