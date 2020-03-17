Актер Максим Лагашкин о сериале «Шторм»: «Одно сплошное пи»





В теленовелле Бориса Хлебникова затрагивается достаточно острая тема. Также в сериале большое количество нецензурной лексики. Как сказал Максим Лагашкин, матерщина в многосерийной ленте всегда к месту и оправдана. Он добавил, что в фильме присутствует эпизод, где его герой высказывается исключительно с помощью таких слов. При этом актер не понимает, как эту сцену будут показывать на телевидении, где ненормативная лексика запрещена. Вырезать эти моменты не получиться, поскольку они являются финальными. По словам знаменитости, зрители услышат «одно сплошное пи».Также Лагашкин поделился подробностями съёмок эпизодов с употреблением его персонажем алкоголя. Вместо водки участникам «Шторма» наливали обычную воду. Рабочий день артиста длится минимум 12 часов, а одна сцена с распитием спиртного может сниматься целый день. По мнению актера, среди его коллег по творческому цеху есть те, кто предпочитает пить в кадре по-настоящему, чтобы все выглядело более реально.