«Галина Сергеевна уже не та»: Лиза Арзамасова празднует 25-летие

Звезда начала активно участвовать в съемках отечественного кино с 6-летнего возраста. Она играла дочь начальника полиции Машу в киноленте «Линия защиты» и Надю в детективном реалити-сериале «Кулагин и партнеры». Однако настоящая популярность пришла к юной артистке в период с 2007 по 2011 годы, когда внимание миллионов зрителей было буквально приковано к «Папиным дочкам».Ее роль до сих пор вспоминают поклонники, а некоторые все еще надеяться на продолжение комедийного телесериала с участием постоянного актерского состава. Несмотря на многочисленные вопросы, периодически появляющиеся на странице актрисы, «Папины дочки» вовсе не единственное значимое достижение в профессиональной деятельности Лизы Арзамасовой. На ее счету участие в более 40 кинолентах, 20-ти театральных постановках, озвучивание трех всемирно известных мультфильмов Disney и Pixar, работа в более 22-х телепрограммах, 4-х YouTube-каналах и выпуск двух музыкальных клипов с собственными песнями.Кроме вышеописанных заслуг 25-летняя актриса входит в совет попечителей благотворительного фонда «Старость в радость» и принимает активное участие в его работе. Звезда из «Папиных дочек» превратилась в буквального «вундеркинда» российского шоу-бизнеса, который еще не раз удивит своим талантом на сцене театра или телеэкране.