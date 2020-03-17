Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов





Специальная сумка для стерилизации гаджетов подходит владельцам смартфонов от Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo, Samsung и iPhone. В список включены и другие производители, а также новинка помогает добиться стерильности других мелких предметов. Гаджет абсолютно безопасен, поскольку не использует в работе химических веществ. Его полная подзарядка осуществляется за 3 часа, а после этого можно провести очистку около 70 устройств. Одна процедура занимает всего 30 секунд.Эксперты считают, что EUE Phone более эффективен, чем антибактериальные салфетки, поскольку может уничтожить бактерии в труднодоступных местах, например, в разъемах и кнопках. Стоимость аппарата по предзаказу составляет 69 долларов, но после выхода в магазины он будет стоить около 90 долларов.