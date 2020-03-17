Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер прогнозирует еще два года борьбы с коронавирусом





Миру понадобится еще не один год, чтобы взять под контроль распространение вируса COVID-19. Лотар Вилер уверен, что изобретение вакцины, а также обнаружение иных полезных инструментов для борьбы с коронавирусом, однозначно помогут ускорить процесс, но не сведут его к паре месяцев. К тому же лекарства может просто не хватить на всех инфицированных.Эксперт также отметил, что для пандемии свойственен волновой тип развития, однако пока неизвестно, как сложатся обстоятельства, когда коронавирусом будет заражено 60-70% населения планеты. К тому же президент Института Коха считает, что распространение может вообще затянуться на следующие два года.На данный момент в мире, по некоторым данным, насчитывается 182,4 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Из них более 7 тысяч закончились летальным исходном, в то время как 79,4 тысячи пациентов излечились от заболевания.