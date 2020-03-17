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Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер прогнозирует еще два года борьбы с коронавирусом

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер уверен, что быстро справиться с пандемией человечеству не удастся. Бороться с коронавирусом, по словам эксперта, придется еще два года.
Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер прогнозирует еще два года борьбы с коронавирусом

Миру понадобится еще не один год, чтобы взять под контроль распространение вируса COVID-19. Лотар Вилер уверен, что изобретение вакцины, а также обнаружение иных полезных инструментов для борьбы с коронавирусом, однозначно помогут ускорить процесс, но не сведут его к паре месяцев. К тому же лекарства может просто не хватить на всех инфицированных.

Эксперт также отметил, что для пандемии свойственен волновой тип развития, однако пока неизвестно, как сложатся обстоятельства, когда коронавирусом будет заражено 60-70% населения планеты. К тому же президент Института Коха считает, что распространение может вообще затянуться на следующие два года.

На данный момент в мире, по некоторым данным, насчитывается 182,4 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Из них более 7 тысяч закончились летальным исходном, в то время как 79,4 тысячи пациентов излечились от заболевания.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:05

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