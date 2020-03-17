Биохимик Михаил Щепинов рассказал о простых правилах, помогающих человеку стать долгожителем





Говоря о долгожителях, Михаил Щепинов привёл в пример людей, живущих на японском острове Окинава, итальянской Сардинии и коммуне адвентистов седьмого дня в Калифорнии. Японцы предпочитают употреблять много рыбы, морской капусты и самостоятельно выращенных овощей. Едят там немного, однако курят и пьют саке. В рацион итальянцев входят паста, хлеб, сыр, множество специй, свинина, баранина, при этом животные пасутся в горах. Примечательно, что людям не нравятся морепродукты, они любят поесть, не пренебрегают курением и каждый день несколько раз пьют красное вино в небольшом количестве. Адвентисты не имеют привычки употреблять спиртное и курить, не пьют чай и кофе, не используют специи и не едят рафинированные продукты, предпочитая в основном растительную пищу, яйца и молочные продукты. Все эти люди разные, но их объединяет чувство спокойствия. Алкоголь, отмечает биохимик, полезен лишь в умеренных количествах. Он подчеркнул, что скорость изнашивания организма на 75% определяет среда и образ жизни, а остальное зависит от наследственности.Специалист также дал некоторые советы касаемо питания. По словам Щепинова, идеальным источником животного белка является рыба, лучше всего океаническая, находящаяся в середине пищевой цепочки. Чем она выше, тем больше в продукте накапливается вредных веществ. Мясо эксперт рекомендует есть раз в год по праздникам. Важно не употреблять этот продукт, если он произведён промышленным способом, поскольку в этом случае животные питаются зерном, что не приносит пользу. Осторожнее стоит принимать биодобавки с Омега-3 и Омега-6, так как жидкий рыбий жир теряет свои свойства спустя небольшой промежуток времени после вскрытия упаковки. Данное вещество, находящееся в капсулах, тоже небезопасно. Биохимик также рассказал и маслах, наиболее полезными из которых являются оливковое и льняное, в то же время вредными считаются подсолнечное, кукурузное и кунжутное. Тем не менее нужно помнить: льняное масло нельзя нагревать. Для готовки можно использовать лишь продукт на основе оливок, однако лучше обходиться без жареной пищи.