Александр Малинин отменил концерты по России из-за госпитализации

Большинство артистов прекращают свои выступления по стране из-за стремительного распространения коронавируса, однако у эстрадного певца была для этого своя причина. Как уточнил Александр Малинин, сейчас он находится в больничной палате, где медики поставили ему капельницу. Поклонники прекрасно понимают, что в таком состоянии их кумир не сможет давать концерты. На днях исполнителю внезапно стало плохо – у него случился гипертонический криз. У знаменитости поднялось давление, из-за чего он не мог выступать и вести полноценный образ жизни.После госпитализации композитор не перестал выходить на связь с фолловерами и ради них записал подробное обращение в своем блоге, чтобы держать их в курсе всех событий. В комментариях жители России поддержали Малинина и пожелали ему скорейшего выздоровления.