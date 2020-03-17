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Александр Малинин отменил концерты по России из-за госпитализации

Совсем недавно Александр Малинин ездил с гастролями по России, однако внезапно ему стало плохо. Из-за вынужденной госпитализации музыкант отменил будущие концерты, о чем сообщил подписчикам в Instagram.
Александр Малинин отменил концерты по России из-за госпитализации

Большинство артистов прекращают свои выступления по стране из-за стремительного распространения коронавируса, однако у эстрадного певца была для этого своя причина. Как уточнил Александр Малинин, сейчас он находится в больничной палате, где медики поставили ему капельницу. Поклонники прекрасно понимают, что в таком состоянии их кумир не сможет давать концерты. На днях исполнителю внезапно стало плохо – у него случился гипертонический криз. У знаменитости поднялось давление, из-за чего он не мог выступать и вести полноценный образ жизни.

После госпитализации композитор не перестал выходить на связь с фолловерами и ради них записал подробное обращение в своем блоге, чтобы держать их в курсе всех событий. В комментариях жители России поддержали Малинина и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:38

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