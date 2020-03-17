Продажи стильного кроссовера Changan Uni-T начнутся летом в Китае





Хотя и с измененным форматом презентации, новый SUV Changan Uni-T все-таки представили публике на китайском рынке. Немногим позднее в компании заявили о начале продаж в июне. Бренд также планирует выпустить кроссовер для европейского покупателя. Под капотом новинки можно найти 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л. с., который дополняется 7-диапазонным РКПП с двумя сцеплениями.Со стороны дизайна китайская машина может похвастаться оригинальной решеткой радиатора, выдвижными ручками дверей, а также кожаной обивкой от компании Nappa. Комплектация включает в себя режим автопилота третьего уровня, работу которого обеспечивают 17 датчиков и шесть объективов с круговым обзором. Покупателей порадует и инновационная система очистки воздуха. Приобрести базовый кроссовер Changan Uni-T можно за 120 тысяч юаней, что приблизительно соответствует 1,27 млн рублей.