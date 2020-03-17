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Физик Чандра Викрамасингх считает, что коронавирус попал на Землю из космоса

Британский физик Чандра Викрамасингх предположил, что коронавирус мог попасть на Землю из космоса. Сотрудник BCAB связывает с пандемией взорвавшийся над Китаем метеорит 11 октября 2019 года.

Ученые считают, что после взрыва метеорита выживший вирус достиг поверхности или был подхвачен воздушными потоками. CoVID-19 распространяется зачастую между 40 и 60 градусами северной широты, поскольку в этом диапазоне диагностируется наибольшее количество зараженных. Это связали с определенными ветрами, которые разносят болезнь по определенным территориям.

Как известно, яркую вспышку в небе над северо-восточным Китаем заметили 11 октября прошлого года. Именно в этой части страны зафиксирован очаг пандемии. Астробиолог подчеркнул: команда рассматривает вероятность того, что сотни триллионов данных частиц были выпущены наружу в виде пыли. Их жизнь поддерживалась в недрах космического тела. Однако данную теорию раскритиковали, поскольку вирус сильно похож на имеющиеся, поэтому с большей долей вероятности он передался людям от животных.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:19

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