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Пермские ученые изобрели установку для уборки снега с крыш

Пермские ученые изобрели простую в транспортировке установку для уборки снега с крыш. Она работает по принципу распылителя и может перемещать осадки на расстояние до 30 метров.

Группа студентов из Пермского национального исследовательского политехнического университета в соавторстве с доцентом кафедры общей физики Олегом Зверевым создала устройство для уборки с небольшим наклоном. Как отметили в пресс-службе вуза, оно состоит из воздуходувного оборудования, трубопровода для транспортировки осадков, а также секции, изготовленной из воздухо и влагонепроницаемой ткани. При этом разработка является очень мобильной, что дает возможность ее упаковать и перенести одному человеку.

Устройство работает по принципу распылителя, но вместо жидкости транспортирует на нужное расстояние кристаллы снега. Это становится возможным за счет того, что воздух проталкивает частички твердых осадков по тканевой трубе.

Установка для уборки снега уже прошла первые «краш-тесты», которые показали, что при мощности вентилятора в 210 Вт изобретение способно перемещать твердые осадки на расстояние в 30 метров, если уклон по горизонтали, и на 2 метра в высоту. Таким образом новинка позволяет значительно облегчить работу уборщиков, но при этом не является финансово накладной или сложной в использовании.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:44

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