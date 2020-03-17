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«Доброта, милосердие и молитва»: Анастасия Волочкова назвала рецепт борьбы со всеми вирусами и бедами

Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram поместила пост, призывающий подписчиков не поддаваться панике. Балерина полагает, что доброта, милосердие и молитва способны спасти от всех вирусов и бед.
«Доброта, милосердие и молитва»: Анастасия Волочкова назвала рецепт борьбы со всеми вирусами и бедами

Анастасия Волочкова остается оптимистически настроенной, и призывает к этому своих поклонников. Балерина порекомендовала подписчикам, особенно тем, кто отрицательно высказывается в ее адрес, чтобы они сохраняли благоразумие и не впускали в сердце агрессию и негатив, так как делает она сама. Волочкова полагает, что все происходящее является результатом злости и зависти, а спастись от всех бед, в том числе и вирусов, можно только с помощью доброты, милосердия и молитвы. Артистка советует пользователям полюбить себя, чтобы полюбили другие люди, и предлагает «теплыми сердцами помочь миру и друг другу выстоять».

Волочкова добавила, что ей очень печально видеть, что происходит, однако не стоит опускать руки и паниковать, потому что все образуется. Кроме того, артистка опубликовала в личном микроблоге снимок, где она позирует в ледяной купели. Балерина считает, что с ее помощью можно защититься от коронавируса, а также от всякого негатива и безрассудного поведения людей.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:24

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