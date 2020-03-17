Четвертая седьмица Великого поста: Что необходимо соблюдать людям во время Крестопоклонной недели





Название «Крестопоклонная» подразумевает молитвы Божьих послушников «Честному и Животворящему Кресту Господнему», которые традиционно совершаются четыре раза: в воскресный день утром, в понедельник и среду к 13:00 и в пятницу после завершения службы. По словам священников, символ распятия означает спасение души для тех, кто согласно Евангелию от Иоанна «приобретает знания о единственном истинном Боге и посланном Иисусе Христе».Также верующие люди в четвертую седьмицу начинают готовиться к страстной неделе, завершающей Великий пост. Они регулярно посещают храм, исповедуются, причащаются, читают Священное Писание и непрестанно молятся. Если же по уважительной причине человек не может прийти в место поклонения Господу, ему следует делать все необходимое для укрепления отношений с Богом дома, поскольку главное – это мотивы.Священнослужители отмечают, что в Крестопоклонную неделю, нужно «отречься от себя и своих плотских удовольствий», потому лучше всего ограничить просмотр развлекательных телепрограмм и сосредоточится на духовных ценностях, которые Бог обязательно благословит. Кроме того, по традиции, сохранившейся со времен Руси, семьи могут приготовить праздничный ужин с пирогами в форме крестов, но без блюд из продуктов животного происхождения. Также следует отказаться от алкогольных напитков, а отдать предпочтение искренним беседам и размышлениям о духовных вещах.