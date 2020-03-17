Компания Volkswagen опубликовала тизер нового пикапа Amarok
Пресс-служба Volkswagen заявила о скором выходе нового Amarok и опубликовала тизер пикапа. Следующее поколение немецкого автомобиля появится в продаже в 2022 году.
Малогабаритный SUV Nivus не был исключительной новинкой, которую Volkswagen вскользь продемонстрировал во время ежегодной пресс-конференции. Эскиз прототипа Amarok появился на заднем плане, когда гендиректор компании Герберт Дисс говорил о сотрудничестве немецкого концерна с американским Ford. По словам главы Volkswagen, новый пикап должен послужить в качестве "первого плода" их совместной работы. Тизер представил автомобиль с выпуклым капотом, большими колесами, приземистыми внедорожными шинами и без дверных ручек.
Автопроизводители зачастую преувеличивают многие детали во время анонсов, поэтому не стоит ожидать столь "агрессивного" вида в серийной модели. Эксперты теоритезируют, что кузов будущей машины позаимствует некоторые решения от Ford Ranger с его стильным бампером и крупной решеткой радиатора, которая "сливается" с фарами. Помимо пикапа линейка Amarok также включает в себя фургоны, которые покупатели смогут оценить после официального выхода в продажу через два года.
Малогабаритный SUV Nivus не был исключительной новинкой, которую Volkswagen вскользь продемонстрировал во время ежегодной пресс-конференции. Эскиз прототипа Amarok появился на заднем плане, когда гендиректор компании Герберт Дисс говорил о сотрудничестве немецкого концерна с американским Ford. По словам главы Volkswagen, новый пикап должен послужить в качестве "первого плода" их совместной работы. Тизер представил автомобиль с выпуклым капотом, большими колесами, приземистыми внедорожными шинами и без дверных ручек.
Автопроизводители зачастую преувеличивают многие детали во время анонсов, поэтому не стоит ожидать столь "агрессивного" вида в серийной модели. Эксперты теоритезируют, что кузов будущей машины позаимствует некоторые решения от Ford Ranger с его стильным бампером и крупной решеткой радиатора, которая "сливается" с фарами. Помимо пикапа линейка Amarok также включает в себя фургоны, которые покупатели смогут оценить после официального выхода в продажу через два года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00