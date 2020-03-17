Поклонники раскритиковали Юлию Проскурякову: «Фигура напрочь пропала»

Супруга Игоря Николаева неприятно удивила аудиторию, поделившись роликами с репетиций в ГИТИСе, где она получает актерское образование. На запечатленных кадрах фанаты увидели Юлию Проскурякову не в самой лучшей физической форме. Сейчас певица готовится к очередному экзамену, однако это мало интересует недоброжелателей, которые первым делом обратили внимание на внешний вид знаменитости. В сюжете жена композитора позирует в свободном платье, но даже оно не скрыло заметных изменений в ее фигуре.В комментариях поклонники предположили, что исполнительница не может умерить свой аппетит. При этом другие решили, что она беременна и сейчас находится на приличном сроке. Тем не менее большинство юзеров придерживаются первой версии. Преданные поклонники поддержали артистку и остались в восторге от ее вокальных данных. Многие отметили талант Проскуряковой и призвали ее не останавливаться на достигнутом.