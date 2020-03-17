Гендиректор Большого театра Владимир Урин доставлен в больницу с кашлем и высокой температурой





Как сообщается в Telegram-канале Mash, режиссер имеет симптомы острой вирусной инфекции, из-за которых самостоятельно обратился в больницу. Главными его жалобами стал озноб, слабость и насморк, а позже температура тела поднялась до 38 градусов и медики заметили наличие сухого кашля. На данный момент Урину поставили диагноз “бронхит” с подозрением на пневмонию.Предполагается, что пациент не контактировал с переносчиками коронавируса. Также он не летал за границу, где наблюдались риски подхватить недуг. Глава театра сдал тест на CoVID-19, но отметил, что мог заболеть во время работы.