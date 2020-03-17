В Москве задержан сбивший вдову Юрия Любимова водитель





Инцидент с участием вдовы покойного режиссера имел место вечером минувшего понедельника, 16 марта. Осуществивший наезд водитель оперативно скрылся с места инцидента, пока Любимова в результате ДТП получила перелом руки, также у нее вывихнуто колено. Установлено, что супруга бывшего худрука театра на Таганке попала в больницу, а виновник аварии спустя непродолжительное время после случившегося был задержан полицией. Им оказался гражданин 1997 года рождения, который передвигался на автомобиле Skoda.Известно, что подозреваемый сознался в произошедшем, в связи с чем он будет привлечен к административной ответственности.