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В Москве задержан сбивший вдову Юрия Любимова водитель

Осуществивший наезд на вдову Юрия Любимова в Москве водитель найден сотрудниками правоохранительных органов. После инцидента Каталин Любимовой потребовалась госпитализация.

Инцидент с участием вдовы покойного режиссера имел место вечером минувшего понедельника, 16 марта. Осуществивший наезд водитель оперативно скрылся с места инцидента, пока Любимова в результате ДТП получила перелом руки, также у нее вывихнуто колено. Установлено, что супруга бывшего худрука театра на Таганке попала в больницу, а виновник аварии спустя непродолжительное время после случившегося был задержан полицией. Им оказался гражданин 1997 года рождения, который передвигался на автомобиле Skoda.

Известно, что подозреваемый сознался в произошедшем, в связи с чем он будет привлечен к административной ответственности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:12

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