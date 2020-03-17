Под Воронежем обнаружена огромная древняя постройка из костей мамонта
Во время раскопок одной из Костенковских стоянок каменного века под Воронежем была обнаружена огромная древняя постройка. Найденная археологами хижина сложена из костей шерстистого мамонта.
Подобное круговое сооружение хоть и не является чем-то необычным для стоянок, обнаруженных по всей территории Восточной Европы, но однозначно выделяется среди прочих своими размерами. Хижина достигает 12, 5 метров в диаметре, а на ее создание первобытные люди истратили кости как минимум 60-ти животных.
Обнаружившие древнюю постройку археологи также провели ряд исследований, включая радиоизотопное датирование, и сумели определить ее возраст. Как оказалось, хижина является не только самой большой из ранее найденных, но и самой старой из подобного рода сооружений, - ей около 25 тысяч лет.
Пока что ученые теряются в догадках, для чего именно жители позднего палеолита решили создать столь большую хижину. Дело в том, что в этот период древние люди еще промышляли охотой и собирательством и не имели необходимости для обустройства подобного жилища. Кроме того, процесс создания постройки из костей шерстистого мамонта является сложным физически, так как останки животного тяжело переносить и использовать в качестве строительного материала.
На данный момент археологи имеют несколько теорий в отношении использования огромной хижины. Так одна из них говорит о ритуальном предназначении, вторая – что древние племена эксплуатировали ее в качестве убежища, так как климат был очень суровым, а третья – о том, что конструкция из кости не что иное, как склад.
Подобное круговое сооружение хоть и не является чем-то необычным для стоянок, обнаруженных по всей территории Восточной Европы, но однозначно выделяется среди прочих своими размерами. Хижина достигает 12, 5 метров в диаметре, а на ее создание первобытные люди истратили кости как минимум 60-ти животных.
Обнаружившие древнюю постройку археологи также провели ряд исследований, включая радиоизотопное датирование, и сумели определить ее возраст. Как оказалось, хижина является не только самой большой из ранее найденных, но и самой старой из подобного рода сооружений, - ей около 25 тысяч лет.
Пока что ученые теряются в догадках, для чего именно жители позднего палеолита решили создать столь большую хижину. Дело в том, что в этот период древние люди еще промышляли охотой и собирательством и не имели необходимости для обустройства подобного жилища. Кроме того, процесс создания постройки из костей шерстистого мамонта является сложным физически, так как останки животного тяжело переносить и использовать в качестве строительного материала.
На данный момент археологи имеют несколько теорий в отношении использования огромной хижины. Так одна из них говорит о ритуальном предназначении, вторая – что древние племена эксплуатировали ее в качестве убежища, так как климат был очень суровым, а третья – о том, что конструкция из кости не что иное, как склад.