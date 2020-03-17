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«Верни деньги»: Агата Муцениеце не дала второй шанс отношениям с Павлом Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце не дала второй шанс отношениям с Павлом Прилучным. Родной дядя артистки предложил ей вернуть мужа, на что она ответила: «Верни деньги, шарлатан».
«Верни деньги»: Агата Муцениеце не дала второй шанс отношениям с Павлом Прилучным

31-летняя российская и латвийская модель на съемках телесериала «Закрытая школа» в 2011 году познакомилась с коллегой Павлом Прилучным. 19 июля того же года пара в тайне от широкой публики и журналистов расписалась в одном из московских ЗАГСов. В январе 2013 года у них родился сын Тимофей, а в марте 2016 – дочь Мия. Однако в конце 2019 года супруги заявили о разводе, чем вызвали ажиотаж в СМИ и социальных сетях.

В личном блоге Instagram Агата Муцениеце регулярно делится моментами не только со съемочного процесса или фотосессий, но также семейными фотографиями с детьми и личными размышлениями. Под одним из постов родной дядя актрисы предложил племяннице вернуть мужа,«недорого», на что она ответила: «Верни деньги, шарлатан» и одновременно сделала своего родственника невероятно популярным. Поклонники заметили, что модель явно не дает второй шанс отношениям с Павлом Прилучным и вряд ли ее мнение измениться, однако оценили «родственное чувство юмора» и всего за 15 часов комментарий собрал более 800 «лайков».

Как известно, несмотря на развод, бывшие супруги постарались сохранить дружеские отношения ради своих детей. По словам Агаты Муцениеце, ее сын и дочь не заслуживают, чтобы их делили, потому родителям нужно уметь договариваться.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:30

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