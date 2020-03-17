«Верни деньги»: Агата Муцениеце не дала второй шанс отношениям с Павлом Прилучным

31-летняя российская и латвийская модель на съемках телесериала «Закрытая школа» в 2011 году познакомилась с коллегой Павлом Прилучным. 19 июля того же года пара в тайне от широкой публики и журналистов расписалась в одном из московских ЗАГСов. В январе 2013 года у них родился сын Тимофей, а в марте 2016 – дочь Мия. Однако в конце 2019 года супруги заявили о разводе, чем вызвали ажиотаж в СМИ и социальных сетях.В личном блоге Instagram Агата Муцениеце регулярно делится моментами не только со съемочного процесса или фотосессий, но также семейными фотографиями с детьми и личными размышлениями. Под одним из постов родной дядя актрисы предложил племяннице вернуть мужа,«недорого», на что она ответила:и одновременно сделала своего родственника невероятно популярным. Поклонники заметили, что модель явно не дает второй шанс отношениям с Павлом Прилучным и вряд ли ее мнение измениться, однако оценили «родственное чувство юмора» и всего за 15 часов комментарий собрал более 800 «лайков».Как известно, несмотря на развод, бывшие супруги постарались сохранить дружеские отношения ради своих детей. По словам Агаты Муцениеце, ее сын и дочь не заслуживают, чтобы их делили, потому родителям нужно уметь договариваться.