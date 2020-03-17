«Купила 8 бутылок»: Рената Литвинова решила использовать водку вместо антисептика для защиты от пандемии

Знаменитость очень ответственно отнеслась к борьбе с китайским заболеванием, а в Instagram поделилась с фолловерами своим методом защиты. По словам Ренаты Литвиновой, она запаслась внушительным количеством дезинфицирующих средств, среди которых оказались не только спиртовые салфетки, но и алкоголь. На время домашнего карантина режиссёр решила пользоваться водкой вместо антисептика., - рассказала звезда кино.Кроме этого, Литвинова посоветовала подписчикам пить много горячей воды и не вдыхать воздух возле, тех кто чихает или кашляет. Как отметила артистка, курильщики меньше подвержены заражению коронавирусом. Из-за сложившейся ситуации телеведущая не расстраивается и считает, что таким способом она укрепит свою личность.В комментариях фанаты поддержали кумира и поблагодарили за позитивные эмоции. Многие согласились с тем, что водка является хорошей альтернативой антисептическому гелю, который теперь трудно найти в аптеках.