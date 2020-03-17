Автоэксперты рассказали, о чем говорят цвет и запах моторного масла





Специалисты из автосервисов говорят, что наличие металлической стружки в моторном масле свидетельствует о поломке силового агрегата. При этом не важно - имеет ли оно темный или светлый оттенок. Гамма ТЖ может быть очень разнообразной, вплоть до коричневого цвета. В большинстве своем он определяется присадками из переработанного масла. В большинство современных жидкостей добавляются моющие смеси, которые очищают силовой агрегат от лишнего нагара.Зависит оттенок масла и от того, насколько часто водитель его меняет. К примеру, замена ТЖ каждые 8 тысяч км способствует более темному цвету, чем та же процедура каждые 10-15 тысяч км. Более важным является запах антифрикционного материала - если из бака тянет "тухлыми яйцами", то это свидетельствует о сильном окислении. Серный аромат сигнализирует о срочной необходимости долива или замены масла, а вот ноты бензина часто связаны с попаданием топлива в смазочный продукт.