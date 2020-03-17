Близкие Юлии Началовой встретились у ее могилы в годовщину смерти певицы
В день смерти Юлии Началовой близкие певицы встретились на Троекуровском кладбище. У могилы артистки преданные поклонники продолжают оставлять цветы и памятные подарки.
На могиле Юлии Началовой поклонники оставили много свежих цветов. Аромат букетов из роз и тюльпанов разносится на большое расстояние, а один из посетителей принес магнитофон, проигрывающий песни артистки. Один из посетителей Троекуровского кладбища, который помнит о годовщине смерти артистки, сравнил свою жизнь без кумира с скрипачом из анекдота, который потерял на войне руку. Многие, кто пришел почтить ее память, познакомились с творчеством звезды на детском песенном конкурсе. Виктор Началов рассказал, что надгробие знаменитой дочери семья поставит в мае этого года. Он отметил, что памятник с портретом будет скромным, но “со вкусом”.
Годовщина со дня смерти Юлии Началовой отмечалась 16 марта. К презентации уже готов фильм о жизни певицы, в котором главную роль сыграла Марина Орлова.
На могиле Юлии Началовой поклонники оставили много свежих цветов. Аромат букетов из роз и тюльпанов разносится на большое расстояние, а один из посетителей принес магнитофон, проигрывающий песни артистки. Один из посетителей Троекуровского кладбища, который помнит о годовщине смерти артистки, сравнил свою жизнь без кумира с скрипачом из анекдота, который потерял на войне руку. Многие, кто пришел почтить ее память, познакомились с творчеством звезды на детском песенном конкурсе. Виктор Началов рассказал, что надгробие знаменитой дочери семья поставит в мае этого года. Он отметил, что памятник с портретом будет скромным, но “со вкусом”.
Годовщина со дня смерти Юлии Началовой отмечалась 16 марта. К презентации уже готов фильм о жизни певицы, в котором главную роль сыграла Марина Орлова.