Джаред Лето вернулся из пустыни после 12-дневной медитации

Вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в очередной раз сумел удивить свих многочисленных поклонников. Обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактёров США опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о недавно пережитом новом духовном опыте.Артист признался, что последние 12 дней был полностью изолирован от мира и не знал, что происходит даже в родной стране. Дело в том, что 48-летний музыкант почти две недели провел в пустыне, где работал над своим восприятием реальности и медитировал. В итоге, как признался сам Лето, его мироощущение подверглось кардинальным изменениям и никогда более не станет прежним.Кроме того, что Джаред Лето поделился с поклонниками эмоциями, вызванными в нем длительными сеансами медитации в пустыне, он пожелал всем позитивной энергии и здоровья. Певец также попросил фанатов оставаться дома и позаботиться о собственной безопасности.