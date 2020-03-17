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Джаред Лето вернулся из пустыни после 12-дневной медитации

Джаред Лето рассказал подписчикам своего Instagram-аккаунта о новом опыте. Как оказалось, музыкант только вчера вернулся из пустыни, где медитировал в течение 12 дней.

Вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в очередной раз сумел удивить свих многочисленных поклонников. Обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактёров США опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о недавно пережитом новом духовном опыте.

Артист признался, что последние 12 дней был полностью изолирован от мира и не знал, что происходит даже в родной стране. Дело в том, что 48-летний музыкант почти две недели провел в пустыне, где работал над своим восприятием реальности и медитировал. В итоге, как признался сам Лето, его мироощущение подверглось кардинальным изменениям и никогда более не станет прежним.

Кроме того, что Джаред Лето поделился с поклонниками эмоциями, вызванными в нем длительными сеансами медитации в пустыне, он пожелал всем позитивной энергии и здоровья. Певец также попросил фанатов оставаться дома и позаботиться о собственной безопасности.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:19

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