Жириновский считает бессмысленным запасаться продуктами из-за коронавируса

В своем обращении к подписчикам Жириновский напомнил, что еще месяц назад граждане “посмеивались” над введенными карантинными мерами ЛДПР. В частности, в офисе партии было запрещено здороваться за руку, целоваться, дарить подарки и приходить с температурой. Необходимо было носить маски и чаще мыть руки, а с недавних пор депутат назвал эти меры “мейнстримом”. Лидер ЛДПР отметил, что во всем мире люди самоизолируются и не проводят больших собраний. Это он назвал принудительными каникулами, заметив, что в последнее время все стали “перегибать палку”. Владимир Жириновский увидел, что покупатели сметают все с полок магазинов, считая происходящее нездоровой реакцией. Он предположил, что часть закупленного в итоге пропадет, а другим людям не достанется ничего. В связи с этим данные меры политик назвал бессмысленными.Жириновский призвал граждан избегать контактов с окружающими, всегда оставаться бдительными, а при возможности ограничить общение даже с родственниками. При этом он считает лишними панику и истерию.