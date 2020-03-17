Специалисты назвали распространённые ошибки при приготовлении пищи
Некоторые продукты становятся менее полезными для здоровья, если готовить их неправильно. Специалисты назвали наиболее распространённые ошибки при приготовлении пищи.
По словам экспертов, для варки гречневой крупы не стоит использовать молоко, так как первый продукт содержит железо в большом количестве, а второй – кальций. Они не способны усваиваться вместе, а потому есть риск навредить желудку. Картофель, за исключением позеленевшего, нужно отваривать в кожуре, поскольку она имеет полезные вещества. Морковь перед употреблять тоже лучше сварить.
Капусту следует есть в квашеном виде, также можно отварить её с жирной и трудноусваиваемой пищей. Баклажаны целесообразно запечь, потому как при их жарке выделяются нитраты. Таким же способом стоит готовить и тыкву, при этом её кожура должна быть на месте. При приготовлении отрубей и мюслей не рекомендуется добавлять молоко, так как фитиновая кислота и кальций в сочетании могут принести проблемы с желудком. Помидоры можно употреблять в любом виде. Свежий овощ является кладезем витамина C, а сваренный – ликопина, входящего в состав лекарств, используемых при вегето-сосудистой дистонии.
По словам экспертов, для варки гречневой крупы не стоит использовать молоко, так как первый продукт содержит железо в большом количестве, а второй – кальций. Они не способны усваиваться вместе, а потому есть риск навредить желудку. Картофель, за исключением позеленевшего, нужно отваривать в кожуре, поскольку она имеет полезные вещества. Морковь перед употреблять тоже лучше сварить.
Капусту следует есть в квашеном виде, также можно отварить её с жирной и трудноусваиваемой пищей. Баклажаны целесообразно запечь, потому как при их жарке выделяются нитраты. Таким же способом стоит готовить и тыкву, при этом её кожура должна быть на месте. При приготовлении отрубей и мюслей не рекомендуется добавлять молоко, так как фитиновая кислота и кальций в сочетании могут принести проблемы с желудком. Помидоры можно употреблять в любом виде. Свежий овощ является кладезем витамина C, а сваренный – ликопина, входящего в состав лекарств, используемых при вегето-сосудистой дистонии.