Специалисты назвали распространённые ошибки при приготовлении пищи





По словам экспертов, для варки гречневой крупы не стоит использовать молоко, так как первый продукт содержит железо в большом количестве, а второй – кальций. Они не способны усваиваться вместе, а потому есть риск навредить желудку. Картофель, за исключением позеленевшего, нужно отваривать в кожуре, поскольку она имеет полезные вещества. Морковь перед употреблять тоже лучше сварить.Капусту следует есть в квашеном виде, также можно отварить её с жирной и трудноусваиваемой пищей. Баклажаны целесообразно запечь, потому как при их жарке выделяются нитраты. Таким же способом стоит готовить и тыкву, при этом её кожура должна быть на месте. При приготовлении отрубей и мюслей не рекомендуется добавлять молоко, так как фитиновая кислота и кальций в сочетании могут принести проблемы с желудком. Помидоры можно употреблять в любом виде. Свежий овощ является кладезем витамина C, а сваренный – ликопина, входящего в состав лекарств, используемых при вегето-сосудистой дистонии.