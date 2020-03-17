АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

В архивном выпуске шоу “Городок” заметили предзнаменование карантина

В архивном выпуске шоу “Городок”, который был популярным в прошлом, нашли предзнаменование карантина. Об этом высказалась актриса Ангелина Вовк на своей странице в Instagram.

Ситком “Городок” выходил на экране до 2012 года, а его главными актерами были Юрий Стоянов и Илья Олейников. В одном из выпусков сериала персонажа не пускают в город из-за объявленного карантина. Согласно сюжету, в этом населенном пункте выявили вирус, но главный герой не сдавался и пытался подкупить сотрудника органов правопорядка. Он был даже готов надеть маску, но ему не давали допуск, однако тонированный джип проехал без проблем. При этом служащий на посту отметил, что тех, кто находится внутри, вирус тоже “возьмет”, поэтому их “не жалко.

Ангелина Вовк ответила в своей публикации: “Моя милиция меня бережет!”. В комментариях фолловеры согласились с мнением о том, что увиденное напоминает ситуацию в современности.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гендиректор Большого театра Владимир Урин доставлен в больницу с кашлем и высокой…
Автоэксперты рассказали, о чем говорят цвет и запах моторного…
Что почитать во время карантина: Эксперты назвали 10 лучших книг 2020…
Под Воронежем обнаружена огромная древняя постройка из костей…
«Верни деньги»: Агата Муцениеце не дала второй шанс отношениям с Павлом…
Жириновский считает бессмысленным запасаться продуктами из-за…
Джаред Лето вернулся из пустыни после 12-дневной…
Amazon увеличивает штат на 100 тысяч сотрудников из-за увеличения заказов на фоне пандемии…
В Москве задержан сбивший вдову Юрия Любимова…
В архивном выпуске шоу “Городок” заметили предзнаменование…
Специалисты назвали распространённые ошибки при приготовлении…
Близкие Юлии Началовой встретились у ее могилы в годовщину смерти…
Анонсирован выпуск самозаряжающегося электрокара Production-Spec RG…
Количество выздоровевших от коронавируса пациентов в России возросло до пяти…
Составлен список лучших сериалов для просмотра во время карантина из-за…
Житель Индии сжег питона из мести за съеденного рептилией…
«Мы вместе»: Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт из-за…
Меган Маркл и принц Гарри оказались "в ловушке" из-за…
Ученые: Люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению…
Наталья Ионова-Чистякова не прокомментировала слухи о смене сценического имени для проекта…
Прототип Mercedes-AMG GT 73 заметили на дорогах…
«Таких массовых встреч не будет»: Алсу просит поклонников соблюдать меры предосторожности из-за…
Эксперты дали рекомендации по защите от коронавируса на рабочем…
Женатый Степан Меньщиков пофлиртовал на яхте с Юлией Белой в присутствии…
Анна Седокова проводит среди подписчиков конкурс с денежным…
В Сети сравнили характеристики подержанной Hyundai i40 и новой Lada…
Илона Броневицкая раскрыла подробности аварии с ее участием, в которой погибли…
ВОЗ: За 24 часа зафиксировано 14 тысяч новых случаев заражения…
Просмотреть все новости