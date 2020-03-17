В архивном выпуске шоу “Городок” заметили предзнаменование карантина

Ситком “Городок” выходил на экране до 2012 года, а его главными актерами были Юрий Стоянов и Илья Олейников. В одном из выпусков сериала персонажа не пускают в город из-за объявленного карантина. Согласно сюжету, в этом населенном пункте выявили вирус, но главный герой не сдавался и пытался подкупить сотрудника органов правопорядка. Он был даже готов надеть маску, но ему не давали допуск, однако тонированный джип проехал без проблем. При этом служащий на посту отметил, что тех, кто находится внутри, вирус тоже “возьмет”, поэтому их “не жалко.Ангелина Вовк ответила в своей публикации: “Моя милиция меня бережет!”. В комментариях фолловеры согласились с мнением о том, что увиденное напоминает ситуацию в современности.