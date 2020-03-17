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«Мы вместе»: Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт из-за коронавируса

Белорусско-российская рок-группа «Би-2» на официальной странице в Instagram заявила, что временно откладывает тур вживую из-за пандемии коронавируса. Музыканты не хотят рисковать здоровьем своих поклонников потому сыграют бесплатный онлайн-концерт 20-го марта.
«Мы вместе»: Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт из-за коронавируса

Известная и популярная группа «Би-2», образованная в конце прошлого века, планировала весенний тур по Европе и России. Из-за непредвиденной ситуации в мире с глобальным распространением коронавируса музыканты приняли решение не рисковать здоровьем и безопасностью поклонников, потому перенесли все концерты, в том числе в городах: Иркутск, Красноярск, Томск, Новосибирск, Барнаул и Кемерово. «Все приобретенные билеты на эти выступления будут действительны на новые даты», - уточнили авторы публикации в Сети.

Также группа сообщила, что онлайн-концерт 20-го марта 2020 года смогут прослушать все желающие со всего мира. По словам «Би-2», в сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга. Напоследок музыканты пожелали здоровья фанатам, отметив свое участие словами : «Мы вместе, друзья».

Во вторник, 17-го марта, рок-группа также опубликовала новые даты европейского тура, отмененного на фоне пандемии.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:30

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