«Мы вместе»: Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт из-за коронавируса

Известная и популярная группа «Би-2», образованная в конце прошлого века, планировала весенний тур по Европе и России. Из-за непредвиденной ситуации в мире с глобальным распространением коронавируса музыканты приняли решение не рисковать здоровьем и безопасностью поклонников, потому перенесли все концерты, в том числе в городах: Иркутск, Красноярск, Томск, Новосибирск, Барнаул и Кемерово., - уточнили авторы публикации в Сети.Также группа сообщила, что онлайн-концерт 20-го марта 2020 года смогут прослушать все желающие со всего мира. По словам «Би-2», в сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга. Напоследок музыканты пожелали здоровья фанатам, отметив свое участие словами :Во вторник, 17-го марта, рок-группа также опубликовала новые даты европейского тура, отмененного на фоне пандемии.