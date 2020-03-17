АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

Анонсирован выпуск самозаряжающегося электрокара Production-Spec RG Nathalie

Production-Spec RG Nathalie является необычным электрокаром из-за возможности подзарядки аккумулятора на ходу. Анонсированный самозаряжающийся автомобиль выпустят лимитированной серией в 500 штук.

Два года назад Роланд Гамперт, бывший глава одного из отделений Audi, продемонстрировал собственный автомобиль Nathalie, который сочетает в себе экологичность электрокаров и удобство традиционных ТЭ. Хотя уровень производительности был впечатляющим на то время, производственная модель стала еще лучше. Основным преимуществом считается её необычная технология 2Way. Подзарядка батареи происходит с помощью метанольных ТЭ под капотом автомобиля. Езда осуществляется благодаря четырем двигателям: по одному на каждое колесо, которые питаются от аккумулятора, расположенного в днище транспортного средства.

Стоит отметить, что подзарядка происходит во время холостой езды, ускоряясь при разгоне и торможении. Химическая реакция восстанавливает энергию в источниках, лишь незначительно выделяя CO2 с оксидом азота. Благодаря этому процессу время подзарядки Production-Spec RG Nathalie сокращается до 3 минут. Электрокар также имеет рекордный показатель хода: он способен преодолевать до 821 км при средней скорости в 121 км/час или до 1199 км в "эко-режиме". Стоимость одного экземпляра составляет более 500 тысяч евро.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гендиректор Большого театра Владимир Урин доставлен в больницу с кашлем и высокой…
Автоэксперты рассказали, о чем говорят цвет и запах моторного…
Что почитать во время карантина: Эксперты назвали 10 лучших книг 2020…
Под Воронежем обнаружена огромная древняя постройка из костей…
«Верни деньги»: Агата Муцениеце не дала второй шанс отношениям с Павлом…
Жириновский считает бессмысленным запасаться продуктами из-за…
Джаред Лето вернулся из пустыни после 12-дневной…
Amazon увеличивает штат на 100 тысяч сотрудников из-за увеличения заказов на фоне пандемии…
В Москве задержан сбивший вдову Юрия Любимова…
В архивном выпуске шоу “Городок” заметили предзнаменование…
Специалисты назвали распространённые ошибки при приготовлении…
Близкие Юлии Началовой встретились у ее могилы в годовщину смерти…
Анонсирован выпуск самозаряжающегося электрокара Production-Spec RG…
Количество выздоровевших от коронавируса пациентов в России возросло до пяти…
Составлен список лучших сериалов для просмотра во время карантина из-за…
Житель Индии сжег питона из мести за съеденного рептилией…
«Мы вместе»: Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт из-за…
Меган Маркл и принц Гарри оказались "в ловушке" из-за…
Ученые: Люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению…
Наталья Ионова-Чистякова не прокомментировала слухи о смене сценического имени для проекта…
Прототип Mercedes-AMG GT 73 заметили на дорогах…
«Таких массовых встреч не будет»: Алсу просит поклонников соблюдать меры предосторожности из-за…
Эксперты дали рекомендации по защите от коронавируса на рабочем…
Женатый Степан Меньщиков пофлиртовал на яхте с Юлией Белой в присутствии…
Анна Седокова проводит среди подписчиков конкурс с денежным…
В Сети сравнили характеристики подержанной Hyundai i40 и новой Lada…
Илона Броневицкая раскрыла подробности аварии с ее участием, в которой погибли…
ВОЗ: За 24 часа зафиксировано 14 тысяч новых случаев заражения…
Просмотреть все новости