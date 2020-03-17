Анонсирован выпуск самозаряжающегося электрокара Production-Spec RG Nathalie





Два года назад Роланд Гамперт, бывший глава одного из отделений Audi, продемонстрировал собственный автомобиль Nathalie, который сочетает в себе экологичность электрокаров и удобство традиционных ТЭ. Хотя уровень производительности был впечатляющим на то время, производственная модель стала еще лучше. Основным преимуществом считается её необычная технология 2Way. Подзарядка батареи происходит с помощью метанольных ТЭ под капотом автомобиля. Езда осуществляется благодаря четырем двигателям: по одному на каждое колесо, которые питаются от аккумулятора, расположенного в днище транспортного средства.Стоит отметить, что подзарядка происходит во время холостой езды, ускоряясь при разгоне и торможении. Химическая реакция восстанавливает энергию в источниках, лишь незначительно выделяя CO2 с оксидом азота. Благодаря этому процессу время подзарядки Production-Spec RG Nathalie сокращается до 3 минут. Электрокар также имеет рекордный показатель хода: он способен преодолевать до 821 км при средней скорости в 121 км/час или до 1199 км в "эко-режиме". Стоимость одного экземпляра составляет более 500 тысяч евро.