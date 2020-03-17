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Количество выздоровевших от коронавируса пациентов в России возросло до пяти человек

Новый Интернет-ресурс «стопкоронавирус.рф» опубликовал обновленный отчет за 17 марта 2020 года. Согласно официальным данным, количество выздоровевших от коронавируса пациентов в России возросло до пяти человек.
Количество выздоровевших от коронавируса пациентов в России возросло до пяти человек

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметили, что выздоровели два гражданина КНР, один человек из Италии и два россиянина. Состояние ранее зараженных людей нормализовалось, однако во избежание повторного инфицирования и распространения коронавируса, все они продолжают находиться в изоляции и будут на карантине не менее 14 дней.

Согласно статистическим данным от 15-го и 16-го марта, на территории России было зафиксировано еще четыре случая успешной борьбы с COVID-2019. Мужчины поступили в одну из московских больниц после возвращения из круиза на лайнере Diamond Princess. По предварительной информации, организмы пациентов хорошо восприняли симптоматическое лечение в условиях стационара и на данный момент их состояние улучшилось.

Как известно, в Российской Федерации зарегистрировано 93 пациентов инфицированных коронавирусом, большая часть из которых переносит болезнь в легкой форме.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:49

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