Наталья Ионова-Чистякова не прокомментировала слухи о смене сценического имени для проекта Фадеева
На просторах интернета появились слухи о том, что Наталья Ионова-Чистякова может остаться без своего сценического имени. Якобы Максим Фадеев создает новый проект, где примет участие певица, однако она пока не прокомментировала эту ситуацию.
По словам продюсера, знаменитость больше не будет выступать под псевдонимом Глюкоза. Как сказал композитор, он занимается проектом, где делает «новую» Наталью Ионову-Чистякову. Также в планах у музыканта создать свежие песни для артистки. Поклонники ждут, когда сама звезда шоу-бизнеса прокомментирует эти слухи, но на ее странице в Instagram пока не появлялось соответствующего поста.
При этом Фадеев намерен восстановить группу SEREBRO и уже успел пообещать зрителям событие. Он добавил, что теперь знаменитое имя не будут представлять «шокирующие трусы» российской эстрады. Сам режиссёр не планирует работать с простыми исполнителями.
Как отметил продюсер, он будет менять стратегию своего лейбла MALFA и сотрудничать лишь с творческими людьми. По словам композитора, его новый проект станет шоком для общественности.
По словам продюсера, знаменитость больше не будет выступать под псевдонимом Глюкоза. Как сказал композитор, он занимается проектом, где делает «новую» Наталью Ионову-Чистякову. Также в планах у музыканта создать свежие песни для артистки. Поклонники ждут, когда сама звезда шоу-бизнеса прокомментирует эти слухи, но на ее странице в Instagram пока не появлялось соответствующего поста.
При этом Фадеев намерен восстановить группу SEREBRO и уже успел пообещать зрителям событие. Он добавил, что теперь знаменитое имя не будут представлять «шокирующие трусы» российской эстрады. Сам режиссёр не планирует работать с простыми исполнителями.
Как отметил продюсер, он будет менять стратегию своего лейбла MALFA и сотрудничать лишь с творческими людьми. По словам композитора, его новый проект станет шоком для общественности.