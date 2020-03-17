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Наталья Ионова-Чистякова не прокомментировала слухи о смене сценического имени для проекта Фадеева

На просторах интернета появились слухи о том, что Наталья Ионова-Чистякова может остаться без своего сценического имени. Якобы Максим Фадеев создает новый проект, где примет участие певица, однако она пока не прокомментировала эту ситуацию.
Наталья Ионова-Чистякова не прокомментировала слухи о смене сценического имени для проекта Фадеева

По словам продюсера, знаменитость больше не будет выступать под псевдонимом Глюкоза. Как сказал композитор, он занимается проектом, где делает «новую» Наталью Ионову-Чистякову. Также в планах у музыканта создать свежие песни для артистки. Поклонники ждут, когда сама звезда шоу-бизнеса прокомментирует эти слухи, но на ее странице в Instagram пока не появлялось соответствующего поста.

При этом Фадеев намерен восстановить группу SEREBRO и уже успел пообещать зрителям событие. Он добавил, что теперь знаменитое имя не будут представлять «шокирующие трусы» российской эстрады. Сам режиссёр не планирует работать с простыми исполнителями.

Как отметил продюсер, он будет менять стратегию своего лейбла MALFA и сотрудничать лишь с творческими людьми. По словам композитора, его новый проект станет шоком для общественности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:16

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