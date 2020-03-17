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Составлен список лучших сериалов для просмотра во время карантина из-за коронавируса

В связи с введением карантина из-за коронавируса и решением многих россиян самоизолироваться, эксперты подготовили список лучших сериалов с начала года. Они советуют не поддаваться панике и искать себе приятное занятие на этот период.
Составлен список лучших сериалов для просмотра во время карантина из-за коронавируса

Любители детективных историй могут начать смотреть сериал “Шерлок”, который получил массу положительных отзывов. С 1 января этого года в доступе есть пятый сезон, а главные роли в проекте получили Мартин Фриман и Бенедикт Камбербэтч. Константин Богомолов недавно презентовал второй сезон сериала “Содержанки”. Высокие оценки зрителей также получает “Зеленый фургон”, снятый по повести Александра Козачинского, а главная роль в нем досталась Дмитрию Харатьяну. Премьера комедийного сериала “Папик” состоялась на СТС 30 января.

В популярном сериале “5-я Авеню” главную роль получил Хью Лори, а также на экраны вышел “Звездный путь: Пикар”, события в котором разворачиваются после показанного в “Звездном пути: Возмездие”. Экспертами рекомендуются к просмотру также проекты “Дневник будущей жены президента”, “Лабиринт”, “Поздний срок”, “Чужак” и “МакМиллионы”.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:44

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