Женатый Степан Меньщиков пофлиртовал на яхте с Юлией Белой в присутствии супруги
Не так давно экс-проектант Степан Меньщиков объявил о своем возвращении на проект "Дом-2" вместе с возлюбленной по имени Ангелина. Как оказалось, теперь шоумен, вместо того, чтобы уделять время беременной супруге, общается с девушками. Он пофлиртовал на яхте с Юлией Белой.
Коллега Степана Меньщикова по проекту "Дом-2" Иосиф Оганесян снял на телефон видео, где показал, как шоумен мило общается с Юлией Белой, пока его беременная жена танцует под музыку. Действие происходило на яхте во время общего ужина. Понять, о чем именно говорят собеседники, практически невозможно, однако поклонники уже успели осудить будущего отца за столь откровенный флирт.
Ангелине, избраннице Меньщикова, по мнению фанатов реалити-шоу, явно не нравится поведение супруга. Примечательно, что недавно артист и вовсе пошутил, что между ним и избранницей нет любви, а брак у них "по залету".
Коллега Степана Меньщикова по проекту "Дом-2" Иосиф Оганесян снял на телефон видео, где показал, как шоумен мило общается с Юлией Белой, пока его беременная жена танцует под музыку. Действие происходило на яхте во время общего ужина. Понять, о чем именно говорят собеседники, практически невозможно, однако поклонники уже успели осудить будущего отца за столь откровенный флирт.
Ангелине, избраннице Меньщикова, по мнению фанатов реалити-шоу, явно не нравится поведение супруга. Примечательно, что недавно артист и вовсе пошутил, что между ним и избранницей нет любви, а брак у них "по залету".