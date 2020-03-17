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Анна Седокова проводит среди подписчиков конкурс с денежным призом

Анна Седокова объявила подписчикам в Instagram о старте конкурса, в случае победы в котором один из них получит денежный приз. Сумму певица назвала немалую – целых 500 евро.
Анна Седокова проводит среди подписчиков конкурс с денежным призом

Бывшая участница группы «ВИА Гра» рассказала, что для осуществления мечты она подарит победителю конкурса деньги. Анна Седокова выбрала для приза вышеназванную валюту, поскольку она является стабильной. Затем артистка попросила фолловеров написать, что они желают и как собираются потратить выигранную сумму. В комментариях одни стали отвечать, что им нужны деньги для лечения зубов, а другие – на процедуру ЭКО.

Кто-то из подписчиков исполнительницы хотел с помощью денежного выигрыша отправиться с детьми в отпуск, а кто-то планировал пожертвовать его на благотворительность. Кроме этого, Седокова рассказала аудитории, что в скором времени выйдет ее проект под названием «Квартира 69».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:54

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