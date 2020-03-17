Прототип Mercedes-AMG GT 73 заметили на дорогах Германии
Официальная презентация гибридного Mercedes-AMG GT 73 намечена на январь текущего года. Фотошпионы смогли заметить прототип купе, который проходил тесты на дорогах Германии.
Несмотря на плотный камуфляж, немецкие журналисты опознали в стильном автомобиле еще не вышедший Mercedes-AMG GT 73. Экспертам удалось рассмотреть несколько важных деталей, которые включали в себя наличие скрытого порта для зарядки в заднем бампере. От предыдущего поколения новинке достались внушительный передний бампер и необычные боковые юбки. В компании пока не сообщали, является ли этот дизайн финальным.
В плане технического оснащения четырехдверное купе получит гибридную силовую установку. Она состоит из электродвигателя и 4-литрового бензинового двигателя V8 с турбонаддувом. Это позволяет достигать мощности в 800 л. с. и 900 Нм крутящего момента. Подобные характеристики отражаются на разгоне до первой сотни км, который занимает 2,5 секунды. В наличии также есть система «умного» полного привода AMG Performance и РКПП с 2-мя сцеплениями и 9-ю скоростями.
Несмотря на плотный камуфляж, немецкие журналисты опознали в стильном автомобиле еще не вышедший Mercedes-AMG GT 73. Экспертам удалось рассмотреть несколько важных деталей, которые включали в себя наличие скрытого порта для зарядки в заднем бампере. От предыдущего поколения новинке достались внушительный передний бампер и необычные боковые юбки. В компании пока не сообщали, является ли этот дизайн финальным.
В плане технического оснащения четырехдверное купе получит гибридную силовую установку. Она состоит из электродвигателя и 4-литрового бензинового двигателя V8 с турбонаддувом. Это позволяет достигать мощности в 800 л. с. и 900 Нм крутящего момента. Подобные характеристики отражаются на разгоне до первой сотни км, который занимает 2,5 секунды. В наличии также есть система «умного» полного привода AMG Performance и РКПП с 2-мя сцеплениями и 9-ю скоростями.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:09